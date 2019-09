Tráiler de ‘Shakira in Concert: El Dorado World Tour’, en cines en noviembre

Shakira acaba de lanzar el primer adelanto del largometraje de ‘Shakira in Concert: El Dorado World Tour’, que se proyectará el 13 de noviembre por una sola noche en los cines en todo el mundo, con funciones de repetición en algunos países.

Se trata del primer avance de este filme, que nos transporta a la gira más exitosa de la trayectoria de Shakira. Veremos sus actuaciones de sus nuevos mega-éxitos como «Chantaje» y «La Bicicleta», al igual que los clásicos de su discografía de más de 20 años como «Hips Don’t Lie», «Waka Waka (This Time for Africa)» y «Estoy Aquí».

Dirigido por Shakira y James Merryman, este largometraje destaca por escenas en concierto que fueron filmadas en su mayoría durante su actuación triunfal en Los Ángeles en agosto 2018. Además, también se registraron actuaciones en diferentes ciudades de los Estados Unidos, Europa y América Latina.

‘Shakira in Concert: El Dorado World Tour’ se narra a través de las propias palabras de Shakira, retratando de manera inmersiva el trabajo que fue necesario para llevar a cabo esta producción por 22 países ante casi un millón de asistentes, luego de tener que postergar la gira debido a una lesión en las cuerdas vocales en noviembre 2017.

