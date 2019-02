Troye Sivan y Lauv actúan juntos por primera vez

Ha sido en la presentación de su canción conjunta “i’m so tired…” en el programa “Jimmy Kimmel Live!”.

Tras el lanzamiento de la canción del joven cantante californiano Lauv junto al australiano Troye Sivan el pasado mes de enero, ha sido en un concierto del programa estadounidense presentado por Jimmy Kimmel llamado Jimmy Kimmel Live! cuando han cantado el tema por primera vez en directo.

En un ambiente lleno de fans de ambos, que corean la canción de un estilo algo oscuro y que habla sobre lo cansados que están ambos artistas de las canciones de amor, Lauv y Sivan no han defraudado y lo han dado todo en este estreno en directo de su tema.

Aunque la canción -todavía- no tiene vídeo, el audio oficial subido a YouTube en el canal de Lauv ya cuenta con casi 10 millones de visualizaciones y los streams de Spotify ya alcanzan los 26 millones. Está claro que la mezcla de los estilos de estas dos jóvenes promesas del pop ha sido una buena idea y ambos artistas se han mostrado muy agradecidos y emocionados en las redes sociales por la buena acogida del tema.

omg i’m so tired is already top 25 on @spotify & were gonna be on @jimmykimmellive tomorrow YALLLLLLLLL pic.twitter.com/BJx2ItaFnB

— Lauv (@lauvsongs) February 6, 2019