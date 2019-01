Twenty One Pilots presenta nuevo videoclip y viene con sorpresa

El último disco de los Twenty One Pilots Trench ha sido todo un éxito y, a pocos meses de que lleguen a España a su concierto en Madrid, han estrenado un nuevo videoclip, de la canción “Chlorine”, donde no están solos.

En el videoclip nos presentan a Ned, una adorable y pequeña criatura que está presente durante todo el vídeo, primero desde la distancia y luego acercándose poco a poco, según se va llenando la piscina, hasta que se zambulle en la piscina.

if you haven’t already, say hello to ned <{•.•}>

new video for chlorine is here https://t.co/lYeRGdRfmb pic.twitter.com/Cg6W0lCezk

— twenty one pilots (@twentyonepilots) January 23, 2019