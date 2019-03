TXT rompe record con “Crown”

TXT debutó hace unos días con el videoclip de su tema “Crown”, con el cual rompió un récord de reproducciones en la plataforma de YouTube convirtiéndose en pocas horas en el vídeo más visto de un debut de K-pop.

Por ello parece que el K-Pop tiene nuevas estrellas: TXT. Esta banda de chicos surcoreana lleva a penas dos meses en la música y ya ha presentado su primer disco y su primer sencillo, “Crown”.

One Dream! Guess who is Spotify's Early Noise 2019 featured artist!

Listen to our debut EP #TheDreamChapter #STAR, plus we recorded some special audio notes in there for you too: https://t.co/w71YukY6aG #SpotifyxTXT#TOMORROW_X_TOGETHER #TXT #CROWN @spotify @spotifykdaebak pic.twitter.com/PmnJijE2Yu

— TXT OFFICIAL (@TXT_bighit) March 5, 2019