TYGA, J BALVIN Y CHRIS BROWN JUNTOS EN ‘HAUTE’

Esta colaboración ha creado mucha polémica.

Hace unas semanas había un nuevo escándalo en torno a Chris Brown cuando el grupo Chvrches criticó a Marshmello por haber colaborado con el rapero y su amigo Tyga. No entendían que apoyara a dos personas que han estado involucradas en episodios de violencia de género.

Artistas como Justin Bieber y J Balvin salieron en defensa de Chris Brown y muchos de los seguidores no entendían como podían apoyarle. Muchos decidieron criticar la actuación de J Balvin y finalmente, el artista tuvo que pedir disculpas por si había ofendido a alguien y resaltar que admiraba su talento al margen de lo que fuera su vida personal.

Poco después, Justin anunciaba colaboración con Chris Brown y J Balvin acaba de sacar la suya con él y Tyga. Han colaborado juntos en «Haute», un tema en el que el latino saca su lado más ‘pandillero’ para poner el sabor español a un tema de marcado flow estadounidense.

Parece que muchos de sus seguidores no le van a perdonar esta alianza y en sus redes sociales ya se han multiplicado los mensajes: “Mientras te paguen, todo bien porque no te importa hacer una colaboración con un violentador de mujeres”, “qué les pasa a las personas que están apoyando esto? Qué les pasa realmente? No han visto las imágenes de Chris Brown ahorcando a su ex el año pasado? O el rostro destrozado de Rihanna años atrás?” o “en serio Chris Brown? Nuestro amor llegó hasta acá, hoy nos separamos».

El tema, que forma parte del álbum «Legendary» de Tyga (que sale a la venta este viernes) es uno de los que más polémica ha levantado en las últimas horas. El vídeo, dirigido por el propio Tyga y Arrad, nos sumerge en una fiesta típica del género con muchas mujeres ligeras de ropa.

