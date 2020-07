La joven banda madrileña, Vaho, nos presentan su quinto single “Tic Tac” donde ayer te lo presentamos en primicia por primera vez y es la canción más electrónica de la banda y habla de una relación deshumanizada, pasional y tóxica. “Ahora que me buscas, ya no quiero volver, es tarde. Ya no tienes nada que hacer, es tarde…tarde”. ¿quién no ha vivido algo así?, pues ahora te presentamos aquí el videoclip oficial, pero si quieres saber mucho mas, PINCHA AQUÍ.