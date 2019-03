VAMPIRE WEEKEND ESTRENA DOS NUEVAS CANCIONES

“Sunflower” y “Big Blue” son las nuevas canciones de su próximo disco.

La banda liderada por Ezra Koenig está de vuelta y han compartido dos nuevas canciones de su nuevo disco “Father of the Bride.

“Sunflower” y “Big Blue” son los dos títulos que forman parte de su primer disco después de 6 años. “Sunflower” cuenta con la colaboración del integrante de The Internet, Steve Lacy. Además de compartir estas dos nuevas canciones, Vampire Weekend confirmó la fecha de lanzamiento de “Father of the Bride”, anunciando que su cuarto álbum de estudio estará disponible el 3 de mayo de 2019.

Anteriormente, Vampire Weekend había compartido dos canciones de “Father of the Bride” llamadas “2021” y “Harmony Hall”, la cual también tuvo su propio video musical con la participación de Jonah Hill, Devonte Hynes de la banda Blood Orange y Danielle Haim de HAIM.

¡Escucha lo nuevo de Vampire Weekend!

Me gusta: Me gusta Cargando...