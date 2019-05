Vanesa Martín lanza «De tus ojos» con Carlos Jean

Vanesa Martín acaba de estrenar «De tus ojos» junto a Carlos Jean una colaboración muy especial ya que es la primera vez en la que ambos artistas colaboran .

El DJ ha expresado a través de Twitter su emoción: “No tengo palabras para expresar la ilusión que me hace estar de nuevo en el estudio con @vanesamartin_ y hacer algo como esto. Me encanta que siempre que estamos nos reímos una barbaridad!!!”.

