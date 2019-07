Villagers lanzan su single veraniego “Summer’s Song”

El tema escrito y producido por el líder de Villagers, Conor O’Brien, ha sido mezclado por el legendario Dave Fridmann, que también ha trabajado con Tame Impala o Flaming Lips.

El calor ha llegado. Salimos a la calle y quedamos abrasados por las temperaturas que nos azotan día sí día también. A unos les gusta más que a otros, pero lo cierto es que el verano ha llegado, y el verano es época de hits. Y no siempre tienen que ser los típicos hits de discoteca o verbena, también los hay de otros estilos. Un buen ejemplo es el recién sacado “Summer’s Song” de Villagers. Los de Dublín ha querido tener un hit del verano y ha salido de una forma tremendamente natural. Conor O’Brien, el líder de la banda, lo explica: “El tema “Summer’s Song” es lo más cerca que he estado de escribir una canción de pop puro. Salió sola, la melodía, y todo; ha sido como una excusa para hacer sonar seis fliscornos como rayos de sol. Y todo ello mezclado con el toque mágico del gran Dave Fridmann”.

“Summer’s Song” llega después de su más que excelente “The Art Of Pretending To Swim”. Un cuarto trabajo de larga duración que se consagró como uno de los discos del año y que dio una vuelta de tuerca más que positiva al sonido habitual de la banda. El clip ha sido animado por Joe May e ilustrado por Patricio Bauzá, y las imágenes y el simbolismo que han proporcionado al tema no hacen más que reforzar el aire veraniego del tema.

