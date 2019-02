VUELVEN LOS BLACK EYED PEAS A ESPAÑA

El grupo norteamericano regresa a España para participar en Santiago de Compostela, Málaga y Barcelona.

The Black Eyed Peas vuelven a España para actuar en los festivales de Santiago de Compostela, Málaga y Barcelona, pero todos ellos sin la participación de Fergie, que abandonó la banda en 2017. Su salida estuvo lleno de polémicas y críticas, ya que el grupo sin ella no sería lo mismo.

La banda es cabeza de cartel del festival O Son Do Camino que se celebrará en Santiago de Compostela los días 13, 14 y 15 de junio, también se presentarán en el Cruilla en Barcelona el día 3 de julio, y en el Weekend Beach Festival Torre del Mar en Málaga, que se celebrará del 3 al 6 de julio.

El grupo hacía 10 años que hacia un concierto en Barcelona y por fin vuelven para subirse al escenario Estrella Damm el 3 de julio para arrancar el festival Cruilla, y no hay mejor manera de empezar cuatro días de música que con el buen rollo y el ritmo de los hits de Black Eyed Peas. El festival Cruilla cuenta con Kylie Minogue como mayor reclamo, ya que la artista traerá su Golden Tour únicamente a Barcelona. Además, la banda actuará por primera vez en Galicia, en el Festival O Son Do Camino y en Málaga, en el Weekend Beach Festival.

The Black Eyed Peas promocionará su disco “Masters Of The Sun”, su séptimo álbum de estudio. Este proyecto es el primero sin la participación de Fergie, que acompañaba a la banda desde 2003. “The E.N.D (The Energy Never Dies)”, “Monkey Business” y “Elephunk” son los discos más exitosos de la banda, todos ellos con la participación de Fergie y con grandes ventas.

