‘When I Was Older’, la nueva canción de Billie Eilish inspirada en ‘ROMA’

Billie Eilish, una de las artistas revelación de 2018, sorprendía ayer a sus fans tras lanzar un pequeño adelanto de su nueva canción inspirada ni más ni menos en ‘ROMA’, la nueva película de Alfonso Cuarón galardonada con dos Globos de Oro el pasado domingo.

La canción se titula ‘When I Was Older’ y tan solo compartió 36 segundos en su Instagram. Uno de los personajes de la película decía “when I was older, I used to be a salir, but I drowned in a storm”, lo que ha servido a la cantante para construir la intro de su nueva canción: “when I was older, I was a sailor on an open sea, but now I’m underwater and my skin is paler than ir should ever be”.

Billie Eilish ha recalcado que la película le sirvió de inspiración, pero no forma parte de la banda sonora oficial. Alfonso Cuarón se ha pronunciado al respecto a través de su Twitter para dar las gracias y elogiar el trabajo de la cantante.

Thank you so much @billieeilish , your song it’s moving and beautiful. https://t.co/ek3i2uXF4r — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) January 9, 2019

Por otro lado, los fans se encuentran divididos entre los que están emocionados por escuchar algo nuevo de Billie Eilish y los que no encuentran relación entre la canción y la película de Cuarón. ‘When I Was Older’ ya está disponible en todas las plataformas.

La cantante estadounidense dará un concierto en Barcelona el 9 de marzo y las entradas se encuentran agotadas.

