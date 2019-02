Whitesnake conmemora su 35 aniversario con un “Slide It In” remasterizado

35 años después del estreno del disco que los catapultó a la fama, Rhino/Parlophone va a publicar el próximo día 8 de marzo, varias versiones remasterizadas del clásico disco “Slide It In”, de Whitesnake.

El álbum consiguió consolidar a Whitesnake en la élite del rock mundial en el año 1984, tras la repercusión conseguida en su anterior trabajo “Saints & Sinners” y en especial de su tema “Here I Go Again”, convirtiéndose en su primer disco platino. El disco ha conseguido distribuir más de 6 millones de copias en todo el mundo, y va a ser reeditado en doble CD, doble LP, edición regular de un único CD, y una exhaustiva caja de coleccionista que incluirá seis CDs y un DVD con grabaciones inéditas.

La caja “Slide it in: The ultimate special edition” incluirá versiones remasterizadas del mítico álbum de estudio, así como nuevas mezclas, tomas inéditas en directo y en estudio, vídeos y footage en vivo, a lo que se le sumará una entrevista con el cantante del grupo, David Coverdale. El último disco, incluirá 30 demos originales y mezclas iniciales de varias canciones del álbum, junto a varias ideas de canciones sin terminar.

Me gusta: Me gusta Cargando...