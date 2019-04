¡Wicked llegará al cine en 2021!

Uno de los musicales más icónicos de todos los tiempos por fin se abre paso a a gran pantalla. Siguiendo el camino abierto por Los Miserables o Mamma Mia!, Wicked acercará la historia alternativa de las brujas de Oz más allá de Broadway.

Aún no se han revelado detalles sobre el casting, pero ya tenemos fecha provisional (el 22 de Diciembre de 2021) y director: Stephen Daldry, que tiene bajo su nombre éxitos como Billy Elliot o Extremely Loud, Incredibly Close y tres nominaciones a los oscars.

Wicked lo protagoniza Elphaba, La Malvada Bruja Del Oeste, antagonista principal del Mago de Oz. Sigue su vida antes de la llegada de Dorothy, y desvela que hay mucho más tras la aterradora bruja verde de lo que deja ver la versión original. Repudiada por su color de piel, encargada de los cuidados de su hermana menor y con toda su esperanza puesta en el gran mago de Oz para que la ayude a reencaminar su vida, encuentra una aliada inesperada en Glinda, la Bruja Buena del Norte. Es una historia de amistad, amor y sacrificio que ha conquistado los corazones de millones en Broadway. Lleva en producción ininterrumpida desde 2003, y ha recaudado más de 1 billón de dólares desde su estreno.

En la versión original, el papel protagonista lo encarnaba Idina Menzel, ahora conocida principalmente por poner voz al último icono de Disney, Elsa, en su película Frozen. También participó en la adaptación fílmica de Rent, encarnando a Maureen. La co-protagonista, Glinda, era interpretada por el icono de los musicales Kristin Chenoweth. Quien encarnará al simpático dúo en la adaptación es un misterio todavía.

Aunque no estés familiarizado con el musical, probablemente hayas oído alguno de sus temas. Entre ellos, el inolvidable Defying Gravity.



Si no conocías el musical, pero crees que te suena la canción, probablemente sea por la cover de que realizaron en Glee ( serie en la que aparece también Idina Menzel, aunque no para interpretar su propio tema). En este caso le ponen voz Leah Michelle y Chris Kolfer.



El casting completo ( y algunos invitados especiales) se reunieron el pasado Halloween para celebrar el 15 aniversario del musical, dejando actuaciones tan memorables como este For Good, el famoso dueto de Elphaba y Glinda, interpretado por las voces de todas las actrices que las han encarnado estos años; o el The Wizard An I de Ariana Grande, fan confesa del musical.



