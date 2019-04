‘Wiz Khalifa: Behind the Cam’, la docuserie producida por Apple Music sobre la vida del artista

El rapero Wiz Khalifa es ya todo un referente en la cultura hip-hop, pero hay mucho más detrás de la estrella que todos conocemos. Por ello, Apple Music ha decido producir una serie documental sobre Khalifa en la que conoceremos todo aquello que concierne y rodea el lado más personal del artista.

Ya hemos podido ver un adelanto de ‘Wiz Khalifa: Behind the Cam’. La producción narra el ascenso del músico en la industria del rap, acompañando este recorrido con varias entrevistas de familiares y amigos que estuvieron allí para verlo. ‘Behind the Cam’ incluirá cinco episodios, que estrenados el pasado 17 de abril en la plataforma Apple Music. El tráiler muestra la rutina del estadounidense volviendo a sus inicios antes de dar su salto a la fama.

De actuar ante apenas 20 personas a formar parte del cartel de Coachella. Una historia de superación que todos podemos conocer.

