‘Woman’, lo nuevo de Florida Georgia Line y Jason Derulo

‘Women’ es lo nuevo de Florida Georgia Line que rinde homenaje a todas las mujeres, una colaboración que han realizado con Jason Derulo.

El videoclip de ‘Woman’ ha sido grabado en un estudio de grabación en West Hollywood. Se trata de un videoclip grabado en blanco y negro donde podemos ver a los cantantes hablando sobre el tema que van a cantar. Brian Kelley y Tyler Hubbard (Florida Georgia Line) dijeron a través de Twitter que era un honor trabajar con Jason Derulo en una canción tan especial.

"Women" is out now & it was such an honor to have Jason Derulo on this one. It's a song that just puts women on a platform like they so deserve. "Women" is a tribute to all the women out there.. we wouldn't be here without them. 🙏 https://t.co/SSThAjJkmC

— Florida Georgia Line (@FLAGALine) February 1, 2019