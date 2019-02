Ya conocemos el segundo single de Alejandro Sanz

Tras anunciar la colaboración, el madrileño se ha unido con su amigo y artista estadounidense, Nicky Jam, para su segundo single de su nuevo y décimo álbum titulado “El Disco” -tras el estreno el pasado noviembre de su primer single “No Tengo Nada”-, del que aún no tenemos fecha, pero sí gira, que de momento solo cuenta con 4 conciertos en los que se han agotado todas las entradas.

El single se llama “Back in the city”, y mezcla diversos estilos aportados por ambos artistas. Por un lado un tono flamenco de la mano de Alejandro con su voz y su estilo rasgado, mientras el tono urbano viene de la mano del cantante de reggeaton. Incluso en la estética también notamos esa diferencia tonal: Sanz se muestra más personal, familiar, él mismo; mientras que Nicky Jam se muestra más ostentoso, rodeado de coches y mujeres como suele ser habitual en ese género musical. Al final ambos se combinan resultado así de bien:

Las reacciones no se han hecho esperar y son de todos los gustos, se ha convertido en tendencia en España en apenas unas horas. Por un lado los fans más incondicionales se muestran sorprendidos agradablemente por este nuevo estilo en Alejandro mientras que los más tradicionales están sorprendidos por semejante cambio.

Back in the city? Nuestras cities si que estan esperando a que vuelvas. @AlejandroSanz @NickyJamPR #BackInTheCity #ElDisco #SanzerasDelAlba pic.twitter.com/OlXCFlNTMW

En el primer "No quiero lamentos, back in the city" de Alejandro, fue como 👇 pic.twitter.com/wSZmBLrSg3

¿Qué clase de broma es 'Back In The City' de Alejandro Sanz y Nicky Jam?

Lo siento pero la canción Back in the city de Nicky Jam y Alejandro Sanz no me gusta NADA. Que puede ser que me acabe gustando si la ponen 1219829182 veces en la radio pero así de primeras… NADA

— Marta Borreguero (@martaboso98) February 8, 2019