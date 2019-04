¡Ya está disponible ‘En Bruto XIX’, el nuevo disco en directo de SOZIEDAD ALKOHOLIKA!

Vivir un concierto de Soziedad Alkoholika es una experiencia cargada de brutalidad. Los empujones, el calor que emana de los cientos de personas que se agolpan a tu alrededor, los gritos, pero sobre todo, el ansia y la rabia por mostrar y descargar ese descontento social que inquieta y enfurece a generación tras generación, eso es lo que se vive en un concierto de Soziedad Alkoholika.

Este ya más que consolidado grupo de thrash metal y punk originario de Vitoria quiere que todos podamos experimentar la emoción del directo, por ello, el pasado viernes 26 de abril salió a la venta su nuevo álbum ‘En Bruto XIX’. Este nuevo disco de S.A fue grabado en directo durante la última edición del festival Leyendas del Rock 2018 y sale a la venta bajo el sello de Maldito Récords.

A principios del mes de abril pudimos disfrutar de algunos adelantos con los que S.A consiguió ponernos los dientes largos, pero la espera ha llegado a su fin.

El 23 de abril, los componentes de la banda ofrecieron una rueda de prensa en el cine Artistic Metropol de Madrid para presentar su nuevo CD+DVD del concierto del Leyendas de Rock en directo. Un conciertazo de hora y veinte plagado de «brutalidad».

» ‘En Bruto XIX’ es un reflejo del espléndido estado de forma en el que se encuentra la banda, un atronador compendio de sus mejores temas interpretados con la contundencia con que acostumbran a golpear en cada uno de sus conciertos. Las mezclas han sido realizadas por Tue Madsen (Moonspell, Meshuggah, Sick of it All, etc.) en los Antfarm Studio de Aarhus (Dinamarca). Mr. Madsen es un genio de las mezclas y ha conseguido plasmar sin artificios y con absoluta transparencia el auténtico sonido de S.A. en directo», publicaba Soziedad Alkoholiko el pasado 4 de abril.

Más allá de este nuevo álbum y DVD, la banda planea continuar dando conciertos y haciendo retumbar todos los escenarios que se les pongan por delante.

