ZARA LARSSON DESVELA “DON’T WORRY BOUT ME”

Zara Larsson lanza un adelanto de su próximo álbum.

Zara Larsson desvela hoy su nuevo single, “Don’t Worry Bout Me”. El tema llega después de su último lanzamiento, “Ruin My Life” —que se convirtió en el sexto éxito Top 10 de Zara (con solo 20 años) en el Reino Unido poco antes de Navidad— y se trata de un adelanto de su nuevo álbum, que se publicará después de su álbum debut “So Good”. Recientemente, Zara Larsson se ha confirmado como artista invitada de Ed Sheeran en su gira el próximo verano.

“Don’t Worry Bout Me” es el tema conmovedor de una joven artista que rápidamente se está convirtiendo en una del estrella pop internacional. Mezclando ritmos de música electrónica escandinava, esta nueva canción es la sucesora de “Ruin My Life”, en la que existe un cierto disfrute de esa cualidad masoquista que también tiene el desamor. Esta vez, sin embargo, tal y como Zara decía en una conversación con Billboard el año pasado, “es más bien como si dijera: ya no me importas, sal de mis menciones, sal de mis redes sociales. Es como decir, ‘Adiós, no te preocupes por mí, preocúpate por ti’.

Mientras continúa trabajando en su segundo álbum, Zara Larsson alcanzó el nº1 en Suecia a los 15 años, antes de conquistar el escenario internacional (con éxitos mundiales como “Lush Life”, “Never Forget You”, “I Would Like”, “Ain’t My Fault” y “Symphony”).