Zara Larsson estrena el video oficial de “Love Me Land”

Después de estrenar su colaboración con el dj y productor Kygo, “Like It Is“, Zara Larsson está de regreso y viene con música nueva para nuestros oídos.

Su nuevo sencillo lleva el nombre de “Love Me Land“, fue compuesto por ella misma, Jason Gill, Justin Tranter y the ona and only Julia Michaels. Y llegó a plataformas digitales y servicios de streaming el 10 de julio del 2020 bajo licencia del sello discográfico Sony Music. No hubo que esperar mucho para ver el video musical pues se estrenó ese mismo día en el canal oficial de YouTube de Larsson.