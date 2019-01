Zayn Malik estrena el videoclip de ‘Satisfaction’

Muchos son los rumores acerca de la ruptura de Zayn Malik y Gigi Hadid, pero parece ser que, pese a estar atravesando un momento difícil en su vida personal, el artista se encuentra centrado en su carrera profesional. Ayer Zayn Malik estrenó el videoclip de ‘Satisfaction’, una canción que forma parte de su segundo álbum ‘Icarus Falls’.

“Hasta que la flor de este amor haya florecido, este corazón no estará en paz”, con esa frase empieza el primer lanzamiento del artista en 2019. El vídeo cuenta una historia tragedia, de guerra y de amor que ha cautivado a los fans no solo por la historia, sino también por el impacto emocional de las imágenes y los conceptos visuales. El videoclip, que ha sido dirigido por Bouha Kazmi, ha tenido una buena acogida por parte de los fans, quienes lo consideran bastante poético y una obra de arte.

Fuck me, I can not wait to get on stage ! Mans got tunes that bang for days ! Haha feelin ready 🤣😎

