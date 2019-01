Zayn sacará nuevo disco

El cantante británico, Zayn, ha creado una versión de Me, Myself and I, de Beyoncé y, además, a anunciado que sacará un nuevo trabajo que no tardaremos mucho en poder escuchar. El ex One Direction está apostando fuerte por su carrera como solista y no le va nada mal, al igual que sus ex compañeros de grupo, también continúa sacando sencillos y con esta nueva cover ha conseguido volver a conquistar los corazones de los fans.

Hace dos años desde que se conociera su primer disco en solitario y, desde entonces, solamente ha sacado sencillos y con este último ha recibido felicitaciones hasta de su ex novia, Gigi Hadid, aunque cada vez son más los rumores de que la pareja ha vuelve a estar junta.

Album is on the way,

Got a few surprises for you too .. here’s a taster 😎✌🏽 pic.twitter.com/jjNQY5PvRa — zayn (@zaynmalik) 29 de junio de 2018





