ZEDD & Jasmine Thompson estrenan el tema “Funny”

El dj y productor ruso-alemán Zedd está de regreso en la escena musical y no viene solo pues ha hecho equipo con Jasmine Thompson para llevar música nueva a todos sus seguidores. El tema llega después de que el dj estrenara “Good Thing” y la cantante “Love For The Lonely“.

El nombre de la colaboración es “Funny“, fue compuesta por ambos al lado de Jordan K. Johnson, Michael Pollack, Casey Smith, MarcLo y Stefan Johnson; y se estrenó el 16 de julio del 2020 a cargo del sello discográfico Interscope Records. Ese mismo día también se estrenó el video musical en el canal oficial de videos de la cantante.